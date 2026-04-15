نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: ارتفاع الدين الحكومي العالمي إلى 94% من الناتج الإجمالي في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:18 مساءً - سمر السيد _ كشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي عن ارتفاع إجمالي الدين الحكومي العالمي إلى ما يقارب 94% من الناتج الإجمالي في عام 2025.

نوه الصندوق إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الفترة الحالية، فستصل نسبة الدين الحكومي العالمي إلى 100% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2029، وهو مستوى لم يُسجّل من قبل إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

جاءت هذه التوقعات في أحدث نسخة من تقرير الرصد المالي الذي أطلقه الصندوق اليوم الأربعاء على هامش انعقاد اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يرى الصندوق أن القلق الرئيسي لايقتصر فقط على ارتفاع مستوى الدين العالمي فحسب، بل يشمل أيضاً المسار الذي تُشير إليه السياسات المالية الحالية؛ فارتفاع أسعار الفائدة وحساسية السوق المتزايدة للأخبار المالية يُوحي بأنّ هامش استيعاب هذا المسار آخذ في التضاؤل.

وأفاد صندوق النقد بأن ديناميكيات الدين العام العالمي لم تشهد أي تحسن ملموس في العام الماضي 2025، مشيرا إلى أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أضاف مصدراً جديداً للضغوط المالية إلى المشهد العالمي المتوتر أصلاً.

وأضاف أن الصراع بمنطقة الشرق الأوسط أثر على العالم بصورة ملموسة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن تداعيات الصراع تمثلت في تعطيل إمدادات الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية، وإجبار الحكومات على الاختيار بين حماية شعوبها من ارتفاع الأسعار والحفاظ على الحيز المالي.

الدول المستوردة للطاقة تتحمل التكاليف الأكبر من تداعيات أزمة الشرق الأوسط

يرى الصندوق أن التأثير المالي للصراع غير متماثل بين البلدان، فالدول المستوردة للطاقة، ولا سيما النامية منخفضة الدخل، تتحمل التكاليف الأكبر من التداعيات.

وأضاف أن عدد البلدان المستفيدة من الأزمة الناتجة عن الصراع محدود وأقل مقارنة بما كان عليه في صدمات الطاقة التي شهدها العالم سابقا، مشيرا إلى أن كبار مصدري الطاقة في منطقة الخليج يتأثرون بشكل مباشر بالصراع.

وتابع الصندوق، أن الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين التي هيمنت على توقعاته الاقتصادية التي أصدرها قبل عام تراجع من ذروته، لكن الضغوط المالية والجيوسياسية الكامنة لم تخف أو تهدأ حدتها.

وأضاف تقرير صندوق النقد أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة، إلا أن الوضع المالي قد تدهور.

الفجوة المالية العالمية اختفت تقريباً

وتابع أن الفجوة المالية العالمية – أي الفرق بين الأرصدة الأولية المتوقعة والمستويات اللازمة لتحقيق استقرار نسبة الدين – اختفت تقريباً، من هامش يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عقد من الزمن إلى ما يقارب الصفر اليوم.

ويرى أن هذا التحول يمثل تدهوراً هيكلياً، أي أنه يعكس خيارات سياسية وسّعت الإنفاق الدائم على البنود المستحقة أو خفّضت الإيرادات، لا سيما في بعض أكبر الاقتصادات.

مستويات الدين العام أعلى من ذروتها خلال أزمة كوفيد-19

ولفت أنه حتى في البلدان التي تحسّنت فيها ديناميكيات الدين، لا تزال مستويات الدين العام في كثير من الحالات أعلى من ذروتها خلال أزمة كوفيد-19.

مدفوعات الفائدة عالميا ارتفعت بشكل حاد خلال أربع سنوات فقط

بحسب الصندوق، ارتفعت مدفوعات الفائدة عالميا بشكل حاد خلال أربع سنوات فقط، من 2% إلى ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، نتيجةً لإعادة تمويل الحكومات لديونها المستحقة بأسعار الفائدة المرتفعة الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: ارتفاع الدين الحكومي العالمي إلى 94% من الناتج الإجمالي في 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.