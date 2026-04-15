نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف مصري تركي يقيم مشروعا صناعيا في السخنة باستثمارات مليوني دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:18 مساءً - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “إس إيه آي هيدروليك- SAI HYDRAULIC” التي تمثل تحالفًا تركيًّا- مصريًّا بنطاق المطور الصناعي التابع للهيئة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات مليوني دولار.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية 12 ألف م2، ويتيح نحو 150 فرصة عمل مباشرة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 100 ألف طن سنويًّا عند التشغيل الفعلي له المخطط مطلع العام القادم 2027.

قام بتوقيع العقد: اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، إلى جانب كلٍّ من: سليم داغ، وإبراهيم حسن أحمد، مديري شركة SAI HYDRAULIC.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس، تستهدف جذب الشركات المتخصصة في التقنيات التي من شأنها توطين صناعة المعدات والآلات المستخدمة في الصناعة ومشروعات البنية التحتية، لما لها من بالغ الأثر سواءً على السوق المحلية والإقليمية أو حتى على تحقيق تطور نوعي في الصادرات المصرية للأسواق العالمية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أضاف أن الهيئة من جانبها تعمل على تعزيز مناخ أداء الأعمال من خلال تطبيق التحول الرقمي لخدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين، وتعظيم الاستفادة مما تملكه الهيئة من مقومات تنافسية، على رأسها الموقع الاستراتيجي بمواني بحرية ومناطق صناعية متكاملة تقوم بتقريب مناطق التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة، مستفيدةً من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، والتي تحقق الوصول لأكثر من ملياري مستهلك عالميًّا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحالف مصري تركي يقيم مشروعا صناعيا في السخنة باستثمارات مليوني دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.