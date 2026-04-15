وزير المالية: الأولوية لتوفير السلع والخدمات واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:18 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل مع التحديات الراهنة بشكل استباقي، وتنسيق كامل بين كل جهات الدولة، وأن الأولوية لتوفير السلع والخدمات.. واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي.

نمو الاقتصاد المصري 5.3%؜ خلال النصف الأول من العام الحالي مدفوعًا بتحسن قوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة

قال كجوك، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك ««RMB خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي؛ مدفوعًا بتحسن ونمو قوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29%

أضاف أن الأداء المالي القوى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالي، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الفائض الأولى بلغ 3.5% من الناتج المحلي مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.

أكد وزير المالية أننا نعمل بكل جهد للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى ينفذها القطاع الخاص.

