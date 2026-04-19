لافروف: حان وقت إجراء محادثات مع أمريكا حول العلاقات الاقتصادية

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 11:03 صباحاً - _ قال وزير الخارجية ​الروسي سيرجي لافروف خلال ‌قمة في مدينة أنطاليا التركية إن الوقت ​قد حان ​لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ⁠حول رؤية ​واشنطن للعلاقات الاقتصادية المستقبلية ​مع روسيا، لكنه أشار إلى استمرار وجود خلافات ​بين البلدين.

وقال لافروف ​أيضا إن حلف شمال الأطلسي “ليس في ‌أفضل ⁠حالاته”، لكن روسيا لن تتدخل في الشؤون الداخلية للحلف.

