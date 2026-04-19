رئيس البرلمان الإيراني : المفاوضات مع أمريكا أحرزت تقدما لكن الاتفاق لا يزال بعيدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:25 مساءً - قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة "أحرزت تقدما"، لكنها لم تصل إلى حد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد قالبياف "لا نزال بعيدين عن النقاش النهائي"، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون الإيراني "أحرزنا تقدما في المفاوضات لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة وبعض القضايا الجوهرية العالقة".

وأوضح قاليباف أنه خلال اجتماع إسلام آباد السابق، وهو أعلى مستوى من المحادثات بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، أكدنا أنه "ليس لدينا أي ثقة بالولايات المتحدة".

وتابع: "على أمريكا أن تقرر كسب ثقة الشعب الإيراني"، مضيفا "عليهم التخلي عن الأحادية ونهجهم بفرض الاملاءات".

وقال: "إذا كنا قد قبلنا بوقف إطلاق النار، فذلك لأنهم قبلوا مطالبنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

أضاف قاليباف "حققنا النصر في الميدان"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها وإيران هي من تسيطر على مضيق هرمز الاستراتيجي.