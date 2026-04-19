موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي .. وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:24 مساءً - في إطار ما يتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي، قد تم التصريح من قبل مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني، فيما يتعلق بتغيير نظام امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث إن المدرسة ستقوم بوضع الامتحانات بدلاً من موجهي الإدارة التعليمية.
نظام الامتحانات الجديد التابع لوزارة التربية والتعليم
سيتم إضافة الامتحانات للعام الدراسي الثاني مماثل للآليات والضوابط، مشيراً إلى أنه يتم وضع الامتحانات من خلال موجه المادة الأول في الإدارة التعليمية، حيث إنه يتم عمل 3 نماذج وذلك لكل مادة دراسية.
امتحانات نهاية السنة الدراسية 2026
تبعاً للجدول الزمني المعلن من خلال وزارة التربية والععليم والتعليم الفني، حيث إن امتحانات نهاية السنة الدراسية لعام 2025-2026 أثناء شهر مايو، وذلك لأغلبية الصفوف الدارسية، في حين تداوم امتحانات الشهادات العامة حتي شهر يونيو ويوليو.
امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2026
من الجدير بالذكر إنه ستبدأ امتحانات صفوف النقل وذلك للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أثناء النصف الثاني من شهر مايو لعام 2026 بداية من يوم 16 مايو.
مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية 2026
- يشرع التقييم الأولي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026.
- بداية امتحانات نهاية العام 2026 لطلاب صفوف النقل خلال المرحلة الابتدائية، من يوم السبت الموافق 16 مايو.
- بداية امتحانات نهاية العام 2026 لطلاب صفوف النقل خلال المرحلة الإعدادية يوم السبت الموافق 16 مايو.
- تبدأ امتحانات نهاية العام 2026 لطلاب صفوف النقل خلال المرحلة الثانوية يوم السبت الموافق 16 مايو.
- تبدأ امتحانات نهاية العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 4 يونيو 2026.
- تكون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بداية من يوم 31 مايو 2026.
- تشرع امتحانات الثانوية العامة 2026 بداية من يوم السبت 20 يونيو 2026.