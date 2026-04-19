موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي .. وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:24 مساءً - في إطار ما يتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي، قد تم التصريح من قبل مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني، فيما يتعلق بتغيير نظام امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث إن المدرسة ستقوم بوضع الامتحانات بدلاً من موجهي الإدارة التعليمية.

نظام الامتحانات الجديد التابع لوزارة التربية والتعليم

سيتم إضافة الامتحانات للعام الدراسي الثاني مماثل للآليات والضوابط، مشيراً إلى أنه يتم وضع الامتحانات من خلال موجه المادة الأول في الإدارة التعليمية، حيث إنه يتم عمل 3 نماذج وذلك لكل مادة دراسية.

امتحانات نهاية السنة الدراسية 2026

تبعاً للجدول الزمني المعلن من خلال وزارة التربية والععليم والتعليم الفني، حيث إن امتحانات نهاية السنة الدراسية لعام 2025-2026 أثناء شهر مايو، وذلك لأغلبية الصفوف الدارسية، في حين تداوم امتحانات الشهادات العامة حتي شهر يونيو ويوليو.

امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2026

من الجدير بالذكر إنه ستبدأ امتحانات صفوف النقل وذلك للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أثناء النصف الثاني من شهر مايو لعام 2026 بداية من يوم 16 مايو.

مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية 2026