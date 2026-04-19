الرئيس الإيراني : لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:25 مساءً - أكد رئيس إيران مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب ولم تبدأ أي حروب أو نزاعات ولم تهاجم أي دول.

وقال: "موقفنا الجوهري قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة". وأضاف بزشكيان، أن العدو فشل في تحقيق أهدافه وانتهك القوانين الدولية وهاجم البنية التحتية والمدارس والمستشفيات وتصريحاته بشأن تدمير حضارتنا وإعادة إيران للعصر الحجري تظهر نوايا المعتدين وأهدافهم. أضاف بزشكيان قائلا إننا لا ننوي الاعتداء على أي دولة ونمارس حقنا القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس؛ ولا يحق لترامب منع شعب من حقوقه وأن يقول إن إيران لا يمكنها الاستفادة من حقوقها النووية.

