سى إن إن : توقف الملاحة فى مضيق هرمز ومعظم السفن تحركت باتجاه خليج عمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:25 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "سي إن إن عن بيانات ملاحية : توقف الملاحة في مضيق هرمز ومعظم السفن تحركت باتجاه خليج عمان".

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعاً فى غرفة الأزمات بالبيت الأبيض، مساء السبت، لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز، والمفاوضات مع إيران، بحسب ما ذكر اثنان من المسئولين الأمريكيين.

وأوضح أكسيوس أن الاجتماع يأتي فى وقت وصلت فيه الأزمة مع إيران إلى مرحلة حرجة، حيث ينتهى اتفاق وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، ولم يتم تحديد موعد نهائي لاجتماع جديد لاستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء إعلان الحرس الثورى عن إغلاق مضيق هرمز مجدداً، وأيضا شن عدة هجمات على سفن فى الممر المائى، بعد أقل من 24 ساعة فقط على إعلان ترامب أن الاتفاق لإنهاء الحرب قد يحدث خلال يوم أو اثنين.