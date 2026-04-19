الرئيس الإيراني: نوايا العدو مكشوفة وفشل في تحقيق أهدافه.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:25 مساءً - قال رئيس إيران مسعود بزيشكيان إن تصريحات "العدو" بشأن تدمير الحضارة الإيرانية وإعادتها إلى العصر الحجري تكشف نوايا المعتدين وأهدافهم الحقيقية، في إشارة إلى تصاعد حدة الخطاب السياسي.اتهام بانتهاك القوانين الدولية

وأضاف أن الهجمات استهدفت البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، ومؤكدًا أن الطرف الآخر فشل في تحقيق أهدافه.

رفض قيود على الحقوق النووية

وشدد على أنه لا يحق للرئيس دونالد ترمب منع الشعب الإيراني من حقوقه، بما في ذلك الاستفادة من البرنامج النووي في إطاره المشروع.

تأكيد على الدفاع دون توسيع الحرب

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تنوي الاعتداء على أي دولة، وتمارس حقها القانوني في الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أنها لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب أو بدء نزاعات جديدة.

التزام معلن بالاستقرار الإقليمي

واختتم بالتأكيد على أن موقف طهران يقوم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، رغم التوترات المتصاعدة.

