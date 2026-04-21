افتتاح منفذ حدودي بين سوريا والعراق
اٌفتتح يوم الاثنين منفذ ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق وذلك بعد نحو 13 عاما على اغلاقه
وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية ثامر داود: إن “عمليات تأهيل المنفذ أُنجزت بالكامل، وباتت كوادر الجمارك وهيئة المنافذ الحدودية والدوائر الساندة في جاهزية تامة للمباشرة بالعمل”.
واضاف في تصريح للوكالة الرسمية : أن هذه خطوة تعكس الجاهزية العالية والقدرة التنفيذية المتقدمة، بما يضمن انطلاق العمل بأسلوب حديث قائم على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن المنفذ يكتسب أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، مشيراً إلى أنه سيُستخدم لتبادل السلع والبضائع وتصدير النفط، الأمر الذي يسهم في تعزيز موارد الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة٫ مشيراً الى أن “افتتاح المنفذ سيمثل شرياناً اقتصادياً إضافياً إلى جانب منفذي القائم والوليد”.
يذكر أن هذا المنفذ كان مغلقاً منذ 13 عامًا.
