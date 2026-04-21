أمين عمر يعتذر عن إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:36 صباحاً - طلب الحكم الدولى أمين عمر، من لجنة الحكام إعفاءه من إدارة مباريات الأهلى والزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يستعد للمشاركة فى إدارة مباريات كأس العالم 2026.

ورشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس المقبل بالدورى المصرى إلا أنه أبدى عدم رغبته فى إدارة اللقاء لتركيزه فى الاستعداد لكأس العالم.

وكشف مصدر أن محمود ناجي ومحمد معروف مرشحان بقوة لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل في الدوري.



الزمالك: سنتقدم بطلب لإقامة ذهاب نهائى الكونفدرالية بدون جمهور أمام اتحاد العاصمة



فيما أكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس يترقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، مشددة على تمسك النادي بحقوقه وفقًا للوائح.

وشددت الأحمر على أن مجلس الإدارة يناقش كافة السيناريوهات للحفاظ على حقوق النادي، مؤكدة أنه في حال وجود حق قانوني للزمالك سيتم التحرك رسميًا، بما في ذلك التقدم بطلب لتنفيذ اللوائح، مثل إقامة مباراة الذهاب بدون جمهور، كما حدث في وقائع مشابهة من قبل.

وقالت الأحمر، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، إن حسين لبيب رئيس النادي يمر بأزمة صحية خلال الفترة الحالية، لكنه على تواصل دائم مع المجلس، مضيفة أن الأطباء نصحوه بالابتعاد عن الضغوط في الوقت الحالي.

وأوضحت أن نادي الزمالك يواصل العمل في ظل ظروف صعبة، قائلة: "الزمالك رغم كل ذلك بيعافر"، مشيرة إلى أن بعض أعضاء المجلس، وعلى رأسهم هشام نصر، يدعمون النادي ماليًا من جيوبهم الخاصة لتسيير الأمور.

وأضافت أن هناك فارقًا كبيرًا في الميزانيات بين الأندية، حيث تبلغ ميزانية الزمالك نحو 320 مليون جنيه، مقابل 750 مليون جنيه للنادي الأهلي، ورغم ذلك يواصل الزمالك المنافسة بقوة.