نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يراجع موقفه من التنقيب في القطب الشمالي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 03:17 مساءً - دوت الخليج_ ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يدرس التخلي عن معارضته لعمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في منطقة القطب الشمالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التكتل يسعى منذ عام 2021 إلى فرض حظر دولي على عمليات التنقيب الجديدة لأسباب بيئية، إلا أنه يراجع حاليًا هذا التوجه ويدرس التراجع عن المقترح في ضوء المتغيرات الراهنة.

