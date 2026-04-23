أخبار اليمن : 72568 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72568 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72568 شهيدا، و172338 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ستة شهداء و18 مصابا.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 791، والإصابات إلى 2235، فيما جرى انتشال 761 جثمانا من تحت أنقاض البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.