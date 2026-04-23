نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع بأكثر من 3 دولارات عند التسوية بدعم تراجع المخزونات وتوترات مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 01:10 مساءً - رويتروز_ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات عند التسوية اليوم الأربعاء، بعد بيانات أشارت إلى انخفاض مفاجئ في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، إلى جانب أنباء عن إطلاق النار على ثلاث سفن حاويات على الأقل في مضيق هرمز، فضلًا عن عدم إحراز تقدم في محادثات السلام بين واشنطن وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار، أو بنسبة 3.43%، لتسجل 101.91 دولار للبرميل عند التسوية. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29 دولار، أو بنسبة 3.67%، لتصل إلى 92.96 دولارًا للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا ارتفاعًا بنحو 3% خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

