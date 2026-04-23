خالد هاشم: التعاون مع بيلاروسيا في توطين الصناعات الثقيلة والمعدات الزراعية

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 04:14 مساءً - عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع السفير يفغيني سوبوليفسكي، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع جمهورية بيلاروسيا والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى توجه الحكومة نحو الاستفادة من الخبرات الصناعية البيلاروسية في توطين الصناعات الثقيلة وصناعات الجرارات والمعدات الزراعية في مصر.

وأكد أن وزارة الصناعة حريصة على زيادة تواجد الشركات البيلاروسية وتوسيع نطاق أعمالها في مصر، مشيراً إلى ضرورة زيادة المكون المحلي في الجرارات والشاحنات البيلاروسية المصنعة في مصر لتتوافق مع ضوابط قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بما يسهم في زيادة الطلب على الصناعات البيلاروسية في السوق المصري.

ومن جانبه أكد السفير يفغيني سوبوليفسكي، سفير بيلاروسيا بالقاهرة حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركاء بيلاروسيا في المنطقة، لا سيما في ظل التواصل البناء بين الحكومتين المصرية والبيلاروسية، موجهاً الدعوة لوزارة الصناعة للمشاركة في أعمال الاجتماع الثامن للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة المقرر انعقادها في مينسك خلال شهر مايو 2026.

وأكد أهمية عقد الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالتعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا للبناء على نتائج الاجتماع الثالث للمجموعة الذي انعقد بالقاهرة في يوليو 2023.

حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ويوجين بيلوف، مستشار سفارة بيلاروسيا بالقاهرة.

