العالم اليوم - نهاية شهر العسل لكامالا.. استطلاع الرأي يحمل أخبارا سيئة

انتم الان تتابعون خبر نهاية شهر العسل لكامالا.. استطلاع الرأي يحمل أخبارا سيئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على كاملا هاريس، بشكل غير متوقع، في واحد من أكبر الاستفتاءات الأميركية التي تسبق المناظرة المرتقبة مساء الثلاثاء.

ووفقا لنيويورك تايمز، يتصدر ترامب الاستفتاء الوطني الذي أجرته شركة سيينا، برصيد 48 بالمئة، متفوقا على كامالا هاريس التي حققت 47 بالمئة، بما وصفته الصحيفة "نهاية شهر العسل" بالنسبة لكامالا التي لاقت تفوقا في الاستفتاء في الأسابيع التي تلت إعلانها كمرشحة رئيسية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

وفي حين أن ترامب مر بشهر صعب مع استقالة بايدن والحماس الشعبي الذي أحدثه اختيار هاريس، إلا أن دعمه لا يزال "صلبا بشكل ملحوظ"، وفقا للاستطلاع.

وربما تعكس نتيجة الاستطلاع المذهلة تحولا أميركيا نحو اختيار ترامب مرة أخرى.

تقرير نيويورك تايمز، الذي يستشهد باستطلاع للرأي أشار فيه 28 بالمئة من الناخبين المحتملين إلى الحاجة إلى معرفة المزيد عن هاريس، يشير إلى أن مناظرة محطة ABC ليلة الثلاثاء، ستلعب دورا حاسما في ترشحها.

وخلال مناظرتها التي تستمر 90 دقيقة ضد ترامب، ستتاح لنائبة الرئيس الأميركي الفرصة لتوضيح الإجراءات التي تقترحها.

ردا على سؤال من أحد المراسلين قبل المناظرة، رفعت هاريس إبهامها في 8 سبتمبر، قائلة إنها "مستعدة" لمناظرته.

وعلى النقيض من هاريس، أعرب 9 بالمئة فقط من الناخبين عن رغبتهم في معرفة المزيد عن ترامب.

وتعليقا على نتيجة الاقتراع، أكد خبير البيانات الانتخابية نيت سيلفر في تغريدة على أهمية المناظرة بالنسبة لهاريس.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن السباق متقارب للغاية في الولايات السبع الحاسمة التي من المحتمل أن تقرر نتيجة الانتخابات.