واقعة غريبة.. سبب كتابة أسماء مختلفة على قمصان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:33 صباحاً - شهدت مباراة نانت ورين في الدوري الفرنسي لفتة إنسانية مميزة، حيث ظهر النجم المصري مصطفى محمد بقميص يحمل اسماً مختلفاً عن اسمه المعتاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة استثنائية أقرتها رابطة الدوري الفرنسي تهدف إلى استبدال أسماء اللاعبين بأسماء ضحايا التمييز، وذلك لرفع الوعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة الاجتماعية خلال هذه الجولة.

نانت يتعثر أمام رين في غياب الأهداف المصرية

على الصعيد الفني، تلقى فريق نانت هزيمة خارج دياره أمام رين بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد. ورغم المشاركة الأساسية لمصطفى محمد ومحاولاته المستمرة على المرمى لتعديل النتيجة، إلا أن دفاعات رين نجحت في الحد من خطورته، ليفقد "الكناري" ثلاث نقاط مهمة في مشواره بجدول ترتيب المسابقة.

جولة استثنائية تدعم قضايا الضحايا حول العالم

لاقت مبادرة الدوري الفرنسي صدى واسعاً في الأوساط الرياضية العالمية، حيث شارك فيها جميع لاعبي أندية القسم الأول. ويهدف اختيار أسماء ضحايا التمييز على قمصان النجوم مثل مصطفى محمد إلى توجيه رسالة تضامن قوية من قلب الملاعب الفرنسية، والتأكيد على دور كرة القدم في محاربة كافة أشكال العنصرية والتفرقة.