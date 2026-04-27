تحرك لمواجهة الاحتيال الإلكتروني.. ”أركان الثقة” تطلق نظام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:33 صباحاً - في ظل الارتفاع الملحوظ في محاولات الاحتيال الإلكتروني وتنامي التحديات المرتبطة بالثقة الرقمية، أطلقت منصة أركان الثقة نظامًا تقنيًا متكاملًا يهدف إلى التحقق من هوية الحسابات والجهات العاملة عبر الإنترنت، وتعزيز مستوى الأمان في التعاملات الرقمية المختلفة.

منصة "أركان الثقة" تطلق نظام لمواجهة الاحتيال الإلكتروني

يعمل نظام مواجهة الاحتيال الإلكتروني كحل رقمي شامل يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا قبل إجراء أي تعاملات إلكترونية، سواء كانت مالية أو خدمية، من خلال أدوات تحقق دقيقة تغطي مجموعة واسعة من العناصر الرقمية.

وتتيح المنصة خدمات متعددة تشمل التحقق من المواقع الإلكترونية، وحسابات منصات التواصل الاجتماعي، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية فحص الحسابات البنكية المرتبطة بالجهات المختلفة، وتهدف هذه الأدوات إلى تقليل فرص الوقوع في عمليات نصب أو انتحال صفة، عبر توفير بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها.

على ماذا تعتمد منصة أركان الثقة؟

تعتمد منصة أركان الثفة على نظام تقييم تدريجي يتراوح بين "A وE"، حيث يعكس هذا التصنيف مستوى موثوقية الجهة أو الخدمة بناءً على بيانات وتجارب مستخدمين حقيقية يتم توثيقها عبر رموز تحقق خاصة لكل عملية تقييم، وهو ما يحد من التلاعب أو التقييمات المزيفة التي تنتشر في بعض المنصات التقليدية.