الرئيس السيسي يوافق على تنفيذ مشروع تطوير الجلالة بمشاركة القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 01:10 صباحاً - دوت الخليج_ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرضًا للمخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة للسنوات الأربع القادمة، وذلك في إطار التخطيط لتشغيل المدينة. كما تابع الرئيس في هذا السياق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الجلالة، التي تُعد الواجهة البحرية لمصر على ساحل البحر الأحمر، حيث أكد أهمية إنجاز المشروعات وفقًا لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة، ارتباطًا برؤية الدولة لإقامة منظومة اقتصادية عالمية متكاملة بالمنطقة، بما ينعكس إيجابيًا على الاستثمار والسياحة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط التنمية الشاملة للمرحلة الثانية من مشروع “المونت جلالة” بمدينة الجلالة، حيث وافق الرئيس على التصور العام للمشروع وتنفيذه بمشاركة القطاع الخاص.

كما وجّه بتعديل مسار طريق العين السخنة/الزعفرانة لتلافي الحوادث المرورية، وبإنشاء عدد من الأبراج السكنية السياحية على ساحل البحر الأحمر مباشرة، فضلًا عن إنشاء مارينا خدمية للمنطقة، وفنادق تضم أنشطة اقتصادية وطبية وتعليمية، إضافة إلى مراين للعائمات لجذب الشركات العالمية، بما يجعل المنطقة مركزًا دوليًا للتجارة. كما شدد على أهمية إنشاء منطقة سكنية متكاملة للعاملين بالمدينة تشمل المساكن والمدارس وكافة الخدمات اللازمة.

