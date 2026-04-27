وزير البترول: الاستثمار في الكوادر والشراكات أولوية لبناء قطاع طاقة مستدام

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 06:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقديره لجمعية مهندسي البترول العالمية ودورها في تعزيز التميز التقني ودعم تبادل المعرفة ورعاية أجيال من المتخصصين في قطاع البترول، مشيرًا إلى أن فرع مصر مثّل على مدار خمسة عقود منصة تجمع بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والمواهب الشابة، في إطار رؤية تستهدف تطوير مجتمعات الطاقة وبناء مستقبل آمن ومستدام.

جاء ذلك في كلمة مسجلة أُذيعت خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس فرع الجمعية في مصر، بحضور الدكتورة جينيفر ميسكيمينز، رئيسة الجمعية، والمهندس سعيد عبدالمنعم، رئيس فرع الجمعية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول وخبراء الصناعة.

وأوضح الوزير أن المناسبة لا تمثل مجرد احتفال بإنجازات الماضي، بل تعكس التزامًا مستمرًا بدعم صناعة البترول المصرية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، معربًا عن تقديره لجميع من ساهموا في مسيرة الجمعية من متخصصين وخبراء ومتطوعين وشركاء، مؤكدًا أن جهودهم تمثل أساس النجاح ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

وأكد استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي تعزز الابتكار وتنقل المعرفة وترتقي بمستوى التميز الفني في قطاع البترول والغاز، مع العمل على تهيئة بيئة محفزة لتمكين الكفاءات من النمو، من خلال التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على ثلاث أولويات رئيسية، هي الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز التكامل بين الخبرات الفنية والتطبيقات العملية لرفع كفاءة العمليات وتعظيم القيمة، ودعم الشراكات بين المؤسسات والصناعة والأجيال الجديدة لبناء قطاع طاقة مستدام.

وشارك الوزير في اجتماع مجلس إدارة الجمعية في مصر صباح اليوم، بحضور أعضائها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جينيفر ميسكيمينز أن الجمعية تواصل مسيرتها في التطور والابتكار من خلال تطوير محتوى يشمل المجالات الأساسية والهندسة منخفضة الكربون، مع التوسع في أساليب تقديم المحتوى، مشيرة إلى العمل على بناء شراكات جديدة لتوسيع المحتوى التوعوي حول أهمية الطاقة ودور النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير نموذج لغوي كبير متخصص في مجال الطاقة يجري اختباره حاليًا.

كما أوضح المهندس سعيد عبدالمنعم أن الفعاليات المقامة خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل تتضمن ورش عمل حول استراتيجيات تعظيم احتياطيات مصر من النفط والغاز، إلى جانب اجتماع يجمع الجمعية العالمية بفروعها الطلابية في الجامعات، بما يعزز التواصل مع الكوادر الشابة ويدعم بناء القدرات.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم ورشة عمل لـ50 طالبًا من مدارس مختلفة للتعريف بأساسيات صناعة البترول ومصادر الطاقة وسبل الحفاظ عليها، لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

