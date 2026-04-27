ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 06:13 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران “ستنتهي قريبًا جدًا”، موضحًا أن إيران يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التفاوض على إنهاء الحرب بين البلدين.

وأضاف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “إذا أراد الإيرانيون الحديث، يمكنهم الاتصال بنا، ويمكننا إجراء المحادثات عبر الهاتف، وآمل أن تتحلى إيران بالذكاء”.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن نقل شروط طهران لإنهاء الحرب إلى باكستان، بصفتها وسيطًا، يُعد أحد أبرز بنود جدول أعمال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين القضايا المطروحة فرض نظام قانوني جديد على مضيق هرمز، والحصول على تعويضات، وضمان عدم تكرار أي عدوان عسكري، ورفع الحصار البحري، مؤكدة أن هذه المباحثات لا تتعلق بالملف النووي.

وكانت الآمال التي سادت بشأن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد تراجعت، بعدما غادر وزير الخارجية الإيراني بغداد، في حين أعلن ترامب إلغاء رحلة موفديه إلى باكستان.

كما أوضح الرئيس الأمريكي أنه ألغى بشكل أحادي زيارة كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للقاء الجانب الإيراني.

