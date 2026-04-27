أخبار اليمن : 57 مريضاً غادروا قطاع غزة للعلاج

57 مريضاً غادروا قطاع غزة للعلاج
غادر 57 مريضاً فلسطينياً، اليوم، قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن العملية شملت 57 مريضا و81 مرافقا، بإجمالي 183 شخصا، وذلك ضمن جهود تنسيق تقودها منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الجمعية أن طواقمها نقلت المرضى ومرافقيهم بسيارات الإسعاف من مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس إلى معبر رفح، تمهيدا لسفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأكدت أن مشاركتها في هذه العملية تأتي في إطار دورها الإنساني، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والضغط الشديد على المنظومة الطبية في قطاع غزة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت فتح معبر رفح بشكل جزئي مطلع فبراير 2026، حيث سمح بخروج المرضى والجرحى وعودة بعض الفلسطينيين، وفق شروط وإجراءات أمنية إسرائيلية، وذلك ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.
