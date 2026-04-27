إيران تطرح مبادرة جديدة لواشنطن عبر باكستان لإحياء المفاوضات وإعادة الملاحة بهرمز

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ كشفت منصة “أكسيوس”، نقلًا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة، أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحًا جديدًا إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإحياء مسار التفاهمات بين الجانبين وكسر الجمود الحالي.

وبحسب المصادر، يتضمن المقترح الإيراني تصورًا لاتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء حالة الحرب، مع تأجيل ملف المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الداخلية بشأن حجم التنازلات الممكنة.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة داخل إيران لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة، وسط تعقيدات متصاعدة تحيط بالموقف التفاوضي بين الطرفين.

وفي المقابل، من المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مع كبار مستشاريه لبحث الملف الإيراني، بما يشمل تعثر المفاوضات وخيارات التصعيد أو التهدئة خلال المرحلة المقبلة.

