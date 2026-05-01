نعرض لكم الان تفاصيل خبر اليابان توقع أول قرض ضمن تعهد باستثمار 550 مليار دولار في أمريكا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 07:59 مساءً - _ وقعت اليابان اتفاقية قرض بقيمة 2.2 مليار ​دولار لأول دفعة من مشروعات ‌تأتي في إطار تعهدها باستثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، ​لتطلق بذلك العنان لتمويل ​مرتبط باتفاق تجاري من شأنه خفض ⁠الرسوم الجمركية الأمريكية على ​الواردات اليابانية إلى 15 بالمئة.

وقال بنك ​اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة اليوم الجمعة إنه سيوفر حوالي ثلث مبلغ القرض ​الأول، على أن توفر ​البنوك التجارية باقي المبلغ.

وتشمل أول ثلاثة مشروعات، ‌والتي ⁠تبلغ قيمتها الإجمالية 36 مليار دولار، منشأة في تكساس لتصدير النفط ومصنعا في جورجيا للألماس الصناعي ​ومحطة في ​أوهايو ⁠لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

وبموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، ​سيتم تقسيم التدفقات النقدية ​الحرة ⁠الناتجة عن الاستثمارات بالتساوي بين البلدين لحين الوصول إلى حصة محددة ⁠يذهب ​بعدها 90 بالمئة ​من تلك التدفقات إلى الولايات المتحدة.

