الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار لكنه يتجه لخسارة شهرية جديدة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 12:13 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، إلا أن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل ثاني خسارة شهرية على التوالي، وسط مخاوف التضخم الناتجة عن استمرار الحرب في إيران وتأثيرها على توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 4615.50 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس أدنى مستوى له في شهر.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.5% لتسجل 4628 دولارًا للأونصة.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز، إن السوق استفادت من تباطؤ أسعار الطاقة وتراجع الدولار، بينما يتركز اهتمام المستثمرين على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار بعد تدخل اليابان لدعم الين، في حين تراجعت أسعار النفط العالمية عقب بلوغها أعلى مستوياتها في أربع سنوات.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه أبدى قلقه من استمرار التضخم، كما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة مستقرة، مع طرح سيناريوهات قد تتطلب زيادة قوية في تكاليف الاقتراض إذا استمرت تداعيات الحرب.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي، مسجلًا أكبر زيادة منذ يونيو 2022.

وقال محللو سيتي إن ضغوط البيع على الذهب قد تستمر على المدى القصير، لكن المعدن سيستعيد جاذبيته كملاذ آمن لاحقًا، مع تثبيت توقعاتهم لسعر الذهب عند 4300 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و5000 دولار خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.4% إلى 73.19 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 4.4% إلى 1961.50 دولار، فيما صعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1488.92 دولار.

كما ارتفعت حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للهند إلى 16.7% بنهاية مارس.

