نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تسعى لسحب 92.5 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة أسواق النفط

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 01:59 مساءً - _ قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنها تسعى إلى سحب ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة لتهدئة أسواق النفط التي شهدت ارتفاعًا حادًا بسبب الحرب مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في وقت سابق من هذا العام على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل.

