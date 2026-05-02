نعرض لكم الان تفاصيل خبر بعد رسوم ترامب على السيارات.. الاتحاد الأوروبي: أمريكا شريك تجاري غير موثوق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 02:01 مساءً - سي إن إن_ قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، يوم الجمعة، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي يُظهر أن الولايات المتحدة أصبحت شريكاً تجارياً غير موثوق.

وأضاف: «هذه الخطوة الأخيرة تُظهر إلى أي مدى يمكن اعتبار الجانب الأمريكي غير موثوق»، مشددًا على أن «هذه ليست طريقة للتعامل مع شركاء مقربين، والرد يجب أن يكون بوضوح وحزم كاملين، بالاعتماد على قوة موقفنا».

ويأتي هذا التصعيد في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات الخلافات التجارية بين الجانبين، وسط مخاوف من انعكاسها على قطاع السيارات العالمي.

وأشار إلى أن سلوك ترامب «غير مقبول»، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي كان ملتزمًا باتفاق تجاري إطاري تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في اسكتلندا العام الماضي، والذي فرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، بهدف تجنب اندلاع حرب تجارية أوسع.

إلا أنه أكد أن واشنطن خرقت الاتفاق بشكل متكرر، قائلاً إن ذلك شمل أكثر من 400 منتج يحتوي على الصلب والألومنيوم، أصبحت تخضع لرسوم جمركية بمتوسط 26%.

