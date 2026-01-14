وزير الإسكان يلتقي وفداً من شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية لبحث أوجه التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من شركة سان جوبان (Saint-Gobain)الفرنسية الرائدة في تصنيع مواد البناء عالية الأداء ، وذلك لبحث فرص التعاون في مجالات مواد البناء و تقديم حلول متكاملة فى مجالات ترشيد الطاقة والمبانى الخضراء ، بحضور مسئولي الوزارة.

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الفرنسية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر لبحث أوجه التعاون مع الشركات العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع البناء والتنمية المستدامة .

وأشار المهندس الشربيني إلى أن وزارة الإسكان حريصة على توفير عدد من المحددات خلال التعاون مع الشركات العالمية تتمثل فى تقليل التكلفة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مواد البناء، مع أهمية مراعاة عنصر الوقت، حيث تسعى الوزارة لتنفيذ كافة المخططات الخاصة بها فى أزمنة قياسية، مع ضرورة توافر عنصر الجودة العالية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعمران الأخضر ، فإن أوجه التعاون المستقبلية يجب أن تتضمن تقديم حلول مبتكرة لمبانى خضراء صديقة للبيئة فى كافة أوجه أنماط الإسكان التى تنفذها الوزراة سواء لمحدودى ومتوسطى الدخل، أو الإسكان الفاخر والأبراج.

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الإسكان في مجال مواد البناء و تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأحمال الحرارية، و استخدام تقنيات تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع تقديم منتجات داعمة للبناء المستدام والمباني الخضراء.

كما أشاد مسئولوا الشركة بالعاصمة الجديدة وأبدوا إعجابهم بها، ووصفوها بالنموذج الرائد فى مجال التخطيط العلمى الرائد فى المنطقة.

والجدير بالذكر أن شركة سان جوبان Saint-Gobain) ) الفرنسية شركة عالمية ، واحتلت المركز الأول عالميًا في تكامل حلول مواد البناء ، وتعمل الشركة في أكثر من 70 دولة، ولها حضور قوي في مصر والشرق الأوسط .