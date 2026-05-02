إيلاب تبدأ تنفيذ مشروع لإنتاج البارافينات المستقيمة بالتعاون مع هانيويل

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 12:13 مساءً - بدأت شركة إيلاب، بدعم كامل من الشركة القابضة للبتروكيماويات، خطوات فعلية لإنشاء مشروع وحدات Front End لإنتاج البارافينات المستقيمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة، وتنفيذ الخطة الوطنية لصناعة البتروكيماويات.

جاء ذلك من خلال توقيع خطاب إسناد مع شركة هانيويل UOP العالمية، لأعمال منح الرخصة والتصميمات الأساسية، وتوريد المعدات الرئيسية للمشروع.

ويهدف المشروع إلى تقديم قيمة مضافة كبيرة من خلال إنتاج حوالي 400 الف وقود طائرات عالي الجودة وإنتاج 80 ألف طن بارافينات مستقيمة من خلال الكيروسين كمادة تغذية للمشروع و الذي سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم التدفقات الدولارية.

