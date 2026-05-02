ترامب يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 02:01 مساءً - العربية نت_ أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والشاحنات التي مصدرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق.

وكان الاتفاق الذي أُبرم الصيف الماضي، قد حدد سقف الرسوم الأمريكية على السيارات وقطع الغيار الأوروبية عند 15%، وهو مستوى أدنى من الرسوم البالغة 25% التي فرضها ترامب على العديد من الشركاء التجاريين الآخرين.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “بناء على عدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاق التجارة المتفق عليه بالكامل، سأرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة. وسترفع الرسوم إلى 25%”.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي سبباً إضافياً للزيادة المزمعة، غير أن الإعلان جاء غداة تجديد انتقاداته للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقال ترامب لميرتس إنه ينبغي أن يركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلا من “التدخل” في الشأن الإيراني.

ومن المرجح أن تتأثر ألمانيا بشكل كبير بأي زيادة حادة في الرسوم على السيارات وقطع الغيار، نظرا لأن حصتها كبيرة من صادرات السيارات في الاتحاد الأوروبي.

