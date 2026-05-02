أخبار اليمن : 12 شهيداً في 34 غارة إسرائيلية على لبنان

12 شهيداً في 34 غارة إسرائيلية على لبنانكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن سقوط أعداد من الشهداء والجرحى، بينما رد حزب الله بـ7 عمليات قال إنها استهدفت قوات الاحتلال.

ووصلت الغارات التي شنتها طائرات العدو الإسرائيلي منذ صباح الجمعة، على بلدات في جنوب لبنان إلى 34 غارة، أبرزها 10 غارات على قضاء النبطية استهدفت بلدات فرون، والغندورية، وتولين، والصوانة، وقلاوية، وبريقع، والزرارية، وبلدة يحمر الشقيف، وحبوش.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 12 شخصا، وإصابة أكثر من 25 آخرين، في استمرار للتصعيد العسكري الصهيوني المتواصل رغم الهدنة المستمرة منذ 17 أبريل الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "32 شخصا استشهدوا وأصيب 74 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، مضيفة أن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 مارس ارتفع إلى 2618، والجرحى إلى 8094".

من جانبه، قال "حزب الله" في عدة بيانات، إنه شن 7 هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وأوضح أن الهجمات شملت استهداف 3 تجمعات لجنود في بلدتي البياضة وحولا، ومدينة بنت جبيل، كما استهدف آلية عسكرية في بلدة البياضة، وآلية هامر في بلدة الطيبة، ودبابة ميركافا في بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية، ونتج عنها "تحقيق إصابة مؤكدة".

وتشن "إسرائيل" منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، أدى من بين أمور أخرى، إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو 20% من السكان، وفق أحدث معطيات رسمية.