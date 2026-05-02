مصر تطلق أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالتعاون مع هانيويل

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 01:59 صباحاً - وقعت الشركة المصرية لوقود الطيران المستدام (ESAF) إحدى شركات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عقد الرخصة التكنولوجية مع شركة هانيويل لاستخدام تقنية Ecofining®️، وذلك لتنفيذ أول مشروع من نوعه في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، في خطوة رائدة تدعم توجه الدولة المصرية للتحول التدريجي إلى الطاقة الخضراء وبما يعكس حرص الشركة على تبني أحدث التكنولوجيات بمشروعها الجديد.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة وتنويع مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث لا يقتصر دوره على دعم التزامات مصر تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، بل يمتد ليشمل تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادره، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر استدامة، فضلًا عن خلق صناعات جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع الطاقة، حيث يحقق حزمة متكاملة من المزايا البيئية والاقتصادية، تشمل خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطيران بنحو 400 ألف طن سنويًا، وتعظيم الاستفادة من المخلفات المتاحة محليًا بطريقة مستدامة، إلى جانب تنويع مصادر الوقود، وتوطين صناعة وقود الطيران المستدام لأول مرة في مصر، بما يدعم الدولة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، ويساهم في تلبية جزء من الطلب العالمي على الوقود المستدام.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر. وتعمل الشركة المصرية لوقود الطيران المستدام على تعزيز استخدام مصادر الطاقة الخضراء، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من وقود الطيران المستدام، ودعم التزامات الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية.

