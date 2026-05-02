نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تمنع تطبيق العقوبات الأمريكية على خمس مصافي تكرير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 11:01 مساءً - _ قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن وزارة التجارة الصينية أعلنت اليوم السبت، أنها ​أصدرت أمرا قضائيا لوقف العقوبات الأمريكية المفروضة ‌على خمس شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني.

وذكرت الوزارة أن الشركات الخمس هي مصفاة هنجلي للبتروكيماويات (داليان) وأربع ​شركات تكرير خاصة هي شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات، ​ومجموعة خبي شينهاي للكيماويات وشوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات ⁠وشاندونغ شينغشينغ للكيماويات.

وفي أبريل، فرضت وزارة ​الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة هنغلي للبتروكيماويات، متهمة إياها ​بشراء نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات، في تصعيد لجهود واشنطن المستمرة منذ فترة طويلة للحد من عائدات النفط الإيرانية.

وفرضت ​إدارة ترامب العام الماضي عقوبات على المصافي الأربع ​الأخرى التي ذكرتها الوزارة، من بين مصاف أخرى.

وقالت الوزارة إن ‌العقوبات ⁠الأمريكية تنتهك “القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية”.

وبسبب ذلك، قالت الوزارة إنها فرضت أمرا قضائيا.

وأضافت وزارة التجارة “ينص الأمر القضائي على أنه لا يجوز للولايات المتحدة ​الاعتراف بالعقوبات المفروضة ​على الشركات ⁠الصينية الخمس المذكورة أعلاه أو تنفيذها أو الامتثال لها”.

وشكلت العقوبات بعض العقبات ​أمام شركات التكرير، منها صعوبات في الحصول ​على ⁠النفط الخام واضطرارها إلى بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة. وتمثل المصافي الخاصة ربع طاقة التكرير ⁠الصينية، وتعمل ​بهامش ربح ضئيل وأحيانا بدون ​هامش ربح، وتعرضت في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب ​المحلي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تمنع تطبيق العقوبات الأمريكية على خمس مصافي تكرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.