نعرض لكم الان تفاصيل خبر العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة.. والتقديم خلال مايو الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 09:13 مساءً - أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم السبت، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 4145 فرصة عمل وفّرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر مايو 2026.

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة التشغيل، إلى جانب دعم جهود الدولة لدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وفي مقدمتهم ذوو الهمم.

وأشار رداد إلى أن القطاع الخاص يظل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص تشغيل حقيقية تسهم في تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووجّه الوزير مديريات العمل في المحافظات إلى تكثيف المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية للعاملين، مع تحري الدقة والشفافية في الإعلان عن الفرص، وصولًا إلى تسلّم الشباب وظائفهم فعليًا.

كما دعا الوزير شباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توسّع برامج التدريب المهني المجانية لتأهيل الكوادر الشابة وفق احتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يواكب التطورات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن نشرة التوظيف تتضمن فرصًا في عشرات المهن والتخصصات، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العامل وكرامته..كما تشمل النشرة عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم، دعمًا لسياسة الدمج في سوق العمل، وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم.

وتغطي فرص العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، المنيا، بني سويف، السويس، قنا، جنوب سيناء، دمياط، سوهاج، الشرقية، ومطروح، في تخصصات متنوعة تشمل: التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من الأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وأضافت أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي (باحث أول بالإدارة)،وتستعرض أحدث فرص العمل المتاحة في المحافظات، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.

