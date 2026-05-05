نعرض لكم الان تفاصيل خبر تقرير أمريكي: واردات مصر من السكر تسجل 1.06 مليون طن .. والبرازيل مورد رئيسي للخام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:55 مساءً - سمر السيد _ توقع تقرير أعده مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي بالقاهرة وصول حجم واردات مصر من السكر إلى نحو 1.06 مليون طن خلال الموسم التسويقي المقبل 2026/2027 (أكتوبر- سبتمبر)، مشيرا إلى أنه لم يشهد تغيير عن حجمه خلال موسم العام الجاري 2025/ 2026، وذلك بدعم من زيادة المخزونات.

بحسب التقرير، كانت دولة البرازيل المورد الرئيسي للسكر الخام لمصر خلال الخمس سنوات الماضية، وستستمر في كونها ذلك خلال الفترة المقبلة، بينما يظل الاتحاد الأوروبي المصدر الأبرز للسكر المكرر إلى السوق المصرية.

ولفت التقرير إلى قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 119 لسنة 2026، الصادر أواخر شهر مارس الماضي، والذي ينص على إخضاع واردات السكر الخام والمكرر لموافقة كل من وزيري التموين والاستثمار، بعد تقديم طلب ترخيص يحدد الكميات المستوردة.

ويهدف القرار إلى تنظيم الواردات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

ورجح التقرير تراجع إنتاج مصر من السكر خلال الموسم التسويقي للعام المقبل 2026/2027 (أكتوبر–سبتمبر) إلى نحو 3 مليون طن، مقارنة بـ3.18 مليون طن في الموسم السابق عليه.

وأرجع التقرير الذي حصلت” دوت الخليج” على نسخة منه، هذا الانخفاض إلى تراجع طفيف في إنتاج قصب السكر، يقابله انخفاض أكبر في إنتاج بنجر السكر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنتاج المتوقع يتوزع بواقع 2.3 مليون طن من بنجر السكر، بما يمثل نحو 77% من الحجم الإجمالي، و0.7 مليون طن من قصب السكر بنسبة تقارب 23%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير أمريكي: واردات مصر من السكر تسجل 1.06 مليون طن .. والبرازيل مورد رئيسي للخام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.