عاجل.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى دبي والشارقة وأبوظبي لحين إشعار آخر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 10:07 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى كل من دبي والشارقة وأبوظبي، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وبناءً على التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بدولة الإمارات.

وأكدت الشركة، في بيان، أنها تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC)، بالتنسيق مع السلطات المختصة بمطارات المدن الإماراتية، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ العملاء بأي تحديثات فور صدورها.

ودعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة حجوزاتهم قبل التوجه إلى المطار، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو مكاتب البيع والوكلاء السياحيين المعتمدين.

