نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: إيران ستُباد إذا هاجمت سفن “مشروع الحرية” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:55 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن إيران ستُباد من على وجه الأرض إذا هاجمت سفن «مشروع الحرية»، في تصعيد جديد للتوترات مع طهران.

وفي المقابل، أكد ترامب في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر، مؤكدًا أن واشنطن تمتلك أسلحة وذخائر متطورة وقواعد عسكرية حول العالم يمكن استخدامها عند الحاجة.

وتابع: «إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقًا بحسن نية أو نستأنف العمليات القتالية»، واصفًا ما سماه الحصار البحري على إيران بأنه «أعظم مناورة عسكرية في التاريخ».

وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترامب إن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بـ«مشروع الحرية»، من بينها سفينة شحن كورية جنوبية، مشيرًا إلى احتمال انضمام كوريا الجنوبية للمهمة.

وأضاف أن القوات الأمريكية أسقطت سبعة زوارق سريعة إيرانية، مؤكدًا أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تُسجل أي أضرار في مضيق هرمز حتى الآن.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار ترامب إلى أن وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: إيران ستُباد إذا هاجمت سفن “مشروع الحرية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.