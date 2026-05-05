تقرير أمريكي: استقرار صادرات مصر من السكر عند 300 ألف طن خلال 2026/2027

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:55 مساءً - سمر السيد _ توقّع تقرير أعده مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي بالقاهرة بلوغ صادرات مصر من السكر نحو 300 ألف طن خلال الموسم التسويقي للعام 2026/2027 (أكتوبر- سبتمبر)، مشيرا إلى أنه نفس مستوى التقديرات الخاصة بالعام الجاري 2025/2026.

ولفت التقرير، إلى تصدير كميات محدودة من السكر إلى بعض الدول العربية والأفريقية عبر قنوات منظمة، تسمح بتصدير الفوائض المعتمدة رسميًا.

ورجح التقرير، أن تصل حجم مخزونات السكر محليا بنهاية الموسم التسويقي المقبل 2026/2027 إلى 1.1 مليون طن، بانخفاض قدره 11.2% مقارنة بموسم العام الجاري، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك.

انخفاض إنتاج بنجر السكر إلى نحو 16 مليون طن

رجح التقرير، وصول إنتاج بنجر السكر بمصر إلى نحو 16 مليون طن خلال موسم العام المقبل 2026/2027، بانخفاض نسبته 7.5% عن موسم العام 2025/ 2026، مرجعًا ذلك نتيجة تراجع المساحة المحصودة بنحو 7.7% لتصل إلى 300 ألف هكتار لانخفاض سعر الشراء الحكومي.

وأشار إلى أن الحكومة خفّضت السعر المضمون لبنجر السكر في العام الجاري 2026 بنسبة 16.6% ليصل إلى 2000 جنيه للطن، مقارنة بـ2400 جنيه للطن في موسم 2025، ما دفع العديد من المزارعين إلى التحول نحو محاصيل بديلة أكثر ربحية مثل القمح، وتقليص مساحات زراعة البنجر.

تراجع التعاقدات الزراعية بنسبة 16% منذ العام الماضي

لفت التقرير، أيضًا إلى انخفاض اتفاقيات الزراعة التعاقدية بين مصانع بنجر السكر والمزارعين بنسبة 16% منذ العام الماضي، بعد أن شهد الموسم السابق فائضًا في المعروض نتيجة إخلال بعض المزارعين بالتزاماتهم التعاقدية، ما أدى إلى كميات تجاوزت القدرة الاستيعابية للمصانع.

وأوضح أن سعر شراء البنجر قد تتجاوز السعر الحكومي في بعض الأحيان بسبب المنافسة بين شركات القطاع الخاص، التي تقدم حوافز إضافية للمزارعين، مثل علاوات مرتبطة بتوقيت التسليم ونسبة السكروز، بهدف ضمان جودة المحصول واستقرار الإمدادات.

وتضمن علاوة التسليم، إمدادًا ثابتًا من البنجر في بداية الموسم عندما تكون مستويات السكروز في أعلى مستوياتها. وهذه الخطوة تحفز المزارعين على إعطاء الأولوية لتركيز السكروز على حساب وزن المحصول، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجية السكر.

نظام الزراعة التعاقدية يسهم في توفير بذور معتمدة للمزارعين

ذكر التقرير أن نظام الزراعة التعاقدية يسهم في توفير بذور معتمدة للمزارعين، وتحسين الإشراف على المحاصيل طوال موسم النمو، كما يدعم تحقيق إنتاجية مستقرة ومستدامة.

