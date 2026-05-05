أرامكو السعودية تثبت أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:55 صباحاً - _ أبقت شركة أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر مايو دون تغيير، بينما خفضت شركة سوناطراك الجزائرية أسعارها بنسبة تراوحت بين 2% و18%، بحسب ما قاله متعاملون اليوم الاثنين، وذلك في ظل ارتفاع المعروض العالمي وتراجع الطلب.

واستقرت أسعار البيع الرسمية لأرامكو خلال مايو عند 750 دولارًا للطن من البروبان و800 دولار للطن من البوتان.

ويُعد البروبان والبوتان من أنواع غاز البترول المسال التي تختلف في درجات الغليان، ويُستخدمان بشكل رئيسي كوقود للسيارات والتدفئة، بالإضافة إلى استخدامهما كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.

