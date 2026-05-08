الغمراوي: استمرار مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وتعويض الصيدليات خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 01:07 مساءً - دوت الخليج_ أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها لاستكمال مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات “الووش أوت”، مشيرة إلى مواصلة الإجراءات اللازمة حتى تلتزم جميع شركات الإنتاج والتوزيع بتعويض الصيدليات عن قيمة الأدوية المرتجعة.

وقال علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع مع رؤساء شركات التوزيع أمس الأربعاء، إنه تم التأكيد على سرعة تعويض الصيدليات خلال شهر مايو الجاري، خاصة بعد تعويض معظم شركات الإنتاج وشركات الأدوية لقيمة الأدوية منتهية الصلاحية لشركات التوزيع.

ودعت الهيئة باقي شركات الإنتاج وشركات التوزيع إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الملزم قبل نهاية مايو، كما ناشدت جميع أطراف القطاع الدوائي التعاون للتغلب على التحديات واستكمال جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق حفاظا على صحة المواطنين.

