نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع مع استقرار سوق العمل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 01:07 مساءً - _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، وسط انخفاض معدلات تسريح العمالة، ما ساهم في استقرار سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 10 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو. وأضافت أن هذه الزيادة بددت جزئيا الانخفاض الذي سُجل في الأسبوع السابق.

