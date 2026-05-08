نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا وسط آمال في إنهاء حرب إيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 01:07 مساءً - _ انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، بعد أنباء عن قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب، إضافة إلى تراجع التدفقات إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية خلال موسم الصيانة الربيعي.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5%، بعد انخفاضها بنحو 7% أمس الأربعاء على خلفية التطورات المتعلقة بالحرب مع إيران، ما ضغط على قطاع الطاقة بأكمله.

