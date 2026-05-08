الفاو: أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها في أبريل للشهر الثالث على التوالي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 09:13 مساءً - العربية نت_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في أبريل للشهر الثالث على التوالي، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 130.7 نقطة في أبريل، بارتفاع بنسبة 1.6% عن مستواه المعدل في مارس.

وفي تقرير منفصل، رفعت “الفاو” تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة بنسبة 6% عن المستويات المسجلة قبل عام.

