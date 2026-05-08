تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 05:55 مساءً - على هامش الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في فعاليات Vitafoods Europe 2026 بمدينة برشلونة، عقد سيادته اجتماعًا افتراضيًا مع الدكتورة آنا ماريا، المدير التنفيذي لـ الوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء والتغذية (AESAN)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على تداول الأغذية، خاصة بالأسواق الداخلية.

وشهد الاجتماع حضور الوزير المفوض طارق الكدن، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في مدريد، في إطار دعم جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإسبانيا، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية والزراعية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، خلال الاجتماع، حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع نطاق التعاون مع الهيئات الأوروبية المناظرة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير نظم الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، ودعم منظومة التفتيش والرقابة، وبناء القدرات الفنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة سلامة الغذاء في مصر ودعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.

كما تناول الاجتماع بحث آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التشريعات الغذائية، ونظم التتبع، والرقابة على الأغذية، وتقييم وتحليل المخاطر الغذائية وإدارتها وفق الأسس العلمية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة بسلامة الغذاء والتغذية.

وناقش الجانبان سبل الاستفادة من التجربة الإسبانية في الرقابة على تداول الغذاء بالسوق المحلي الإسباني، خاصة فيما يتعلق بآليات التفتيش والرقابة الميدانية، وتعزيز نظم التتبع، والتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، بالإضافة إلى آليات الإنذار السريع للأغذية واستدعاء المنتجات غير المطابقة من الأسواق، بما يدعم جهود تطوير منظومة الرقابة على تداول الغذاء بالسوق المصري، ويعزز سرعة الاستجابة للمخاطر الغذائية المحتملة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة آنا ماريا بالتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، والدور المحوري الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تعزيز الرقابة الغذائية وتيسير حركة التجارة، مؤكدة اهتمام الجانب الإسباني بدعم أوجه التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الأوروبية الرائدة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة سلامة الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات حماية صحة المواطن، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية

