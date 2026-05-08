ماكرون يزور مصر لتعميق العلاقات المصرية الفرنسية ودعم خطط التنمية في إفريقيا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 11:01 مساءً - يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا على مصر غدا السبت، وذلك بعد عام على الزيارة التاريخية التي قام بها في إبريل 2025، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻤﺪة ثلاثة أﻳﺎم، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت والاﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎلات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ويقوم ماكرون غدا بزيارة مصر للمشاركة في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في خطوة نحو تعميق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون مع دول الفرانكوفونية.

ويُعد الحرم الجديد لجامعة سنجور (وهي الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية) صرحا أكاديميا رائدا ونموذجا متكاملا للشراكة المصرية الفرانكوفونية، فقد صُمم على مساحة 10 أفدنة وفقا لأعلى المعايير الأكاديمية ليكون مركزا للتعليم والبحث العلمي.

