ماجد المهندس يحسم حقيقة انفصال أصالة وفائق حسن

حسم النجم ماجد المهندس الجدل الدائر حول طبيعة العلاقة بين أصالة نصري وزوجها فائق حسن، وذلك بعد موجة من الشائعات التي انتشرت أخيراً وتحدثت عن انفصالهما.

فقد وجه ماجد المهندس رسالة مباشرة للجمهور خلال حفله الذي أحياه على مسرح"كوكاكولا أرينا" في دبي، مساء الجمعة، مؤكداً أن أصالة وفائق لا يزالان متزوجين ويعيشان قصة حب تجمعهما.

وقال أثناء الحفل: "أبو خالد وأصالة باقيان على عناد العواذل.. أبو خالد وأصالة في حب كبير.. في حب أبدي"، لتُعرب إحدى الفتيات عن سعادتها البالغة باستمرار علاقتهما، ليرد عليها بقوله: "ادعي لهم ربي يخليهم لبعض".

جاءت تصريحات المهندس لتضع حداً للتكهنات التي شغلت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، خاصة مع غياب أي تعليق رسمي من أصالة أو فائق بشأن الأخبار المتداولة.

يُذكر أن الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت من الشاعر العراقي فائق حسن، في سبتمبر/أيلول 2021 وذلك بعد انفصالها عن المخرج الشهير طارق العريان في 2020.