مي عز الدين تكشف كواليس ارتباطها بزوجها لأول مرة مع صاحبة السعادة كشفت الفنانة مي عز الدين خلال ضيافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس عن تفاصيل مشوقة حول ب إقرأ المزيد

كشفت الفنانة مي عز الدين خلال ضيافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عن تفاصيل مشوقة حول بداية قصة حبها واعتراف زوجها لها بالحب لأول مرة.

ورداً على سؤال "مين اللي قال للثاني بحبك الأول؟"، أوضحت مي بابتسامة خجولة أن زوجها هو من بادر بالاعتراف، وكان ذلك خلال مكالمة تليفونية جمعتهما في بداية تعارفهما.

أشارت مي إلى أن هذا الاعتراف السريع وضعها في حالة من الحيرة والتردد؛ حيث شعرت بالخوف من سرعة تطور العلاقة وتدفق المشاعر، وخشيت أن تتخذ قراراً متسرعاً أو خاطئاً. وقالت: "كنت سرحانة وخايفة.. خايفة من السرعة وخايفة أكون باخد قرار غلط"، واصفة تلك اللحظة بأنها جعلتها في "مود تاني" غير طبيعتها التي تميل إلى الحذر والتأني.

وأوضحت مي عز الدين أنها رغم المخاوف والتردد، شعرت بأن هناك تدخلاً قدرياً وراء هذه العلاقة؛ حيث جاءت مشاعرها وتطور الأمور في توقيت غريب وبسرعة غير مألوفة لها. واختتمت حديثها مؤكدة أنها شعرت بأن هذا هو التوقيت الذي حدده الله لها لتلتقي بالرجل المناسب، وأن سرعة التوافق بينهما كانت إشارة إلهية واضحة بأن هذا الشخص هو "نصيبها" الحقيقي.