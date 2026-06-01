تامر هجرس يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

احتفل النجم تامر هجرس بعقد قران ابنته تمارا على شاب من خارج الوسط الفني في السبت 20 مايو الجاري.
وأقام الشيخ رمضان عبد الرازق مراسم عقد القران، وقال تامر هجرس خلال عقد القران: "قد قبلت أن أزوجك ابنتي وموكلتي وقرة عيني وحبيبة قلبي وقطعة من قلبي وحياتي كلها، ابنتي تمارا تامر هجرس".
وحرص تامر هجرس على مشاركة متابعيه لحظات الاحتفال، حيث نشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية Stories على حسابه بموقع Instagram، معلنًا من خلالها عقد قران ابنته.
