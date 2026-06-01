مى عز الدين تكشف كواليس وعكتها الصحية لأول مرة مع إسعاد يونس

تحدثت الفنانة مى عز الدين لأول مرة عن تفاصيل وعكتها الصحية التى مرت بها خلال الفترة الماضية بعد زواجها، كاشفة أسباب لجوئها إلى عملية بالمنظار.

وقالت مى عز الدين خلال لقاءها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج «صاحبة السعادة»: «الصديد انتشر فى المعده كلها والأمعاء لزقت فى بعض واتحركت من مكانها ونزلت مسافة لتحت، وفضلت أسبوع أى أكل وعلاج بيدخل بطنى مكنتش أعرف أنه بيعمل تسمم وفجأة شكل بطنى كبر جدا وبقت بتوجعنى لحد ما صحيت فى يوم عندى ألم شديد وجسمى منمل».

وأضافت: «روحت المستشفى وعملت عملية بالمنظار وعملوا شفط للصديد من المعدة كلها وفى النصف شالوا الزايدة عشان كانت باظت من اللى حصل».

وتابعت: «ربنا كريم جدًا وأنا بيشرحولى كل تفاصيل المرض واللى حصل دا قولت ربنا بيحبنى أنى لسه موجودة دلوقتى وكل دا عدى الحمد لله».