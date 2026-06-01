7 علامات تدل على ضعف الهضم لديك

ضعف الهضم لا يظهر دائماً على شكل ألم مباشر، بل غالباً ما يتسلل عبر إشارات يومية بسيطة وهادئة قد تمر من دون انتباه.

لكن هذه العلامات قد تكون رسالة واضحة من الجسم بأن الجهاز الهضمي لا يعمل بكفاءة، وقد تكون المفتاح المبكر لاكتشاف أي خلل قبل تطوره.

إشارات يومية تدل على مشاكل الهضم

1- الانتفاخ المتكرر بعد الأكل

الشعور بالانتفاخ بعد الوجبات قد يكون طبيعيًا أحيانًا، لكن تكراره يوميًا يُعد من أبرز أعراض ضعف الهضم، وقد يشير إلى بطء عملية الهضم أو حساسية تجاه بعض الأطعمة. كما أن تراكم الغازات قد يدل على خلل في توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

2- تغيّرات في شكل البراز

تغيّر شكل أو لون البراز من أهم علامات مشاكل الجهاز الهضمي التي يغفل عنها الكثيرون. الطبيعي أن يكون البراز متماسكًا ولونه بني، لكن أي تغيّر مستمر مثل الإسهال أو الإمساك أو اختلاف اللون قد يشير إلى اضطراب في عملية الهضم أو خلل في امتصاص الطعام.

3- الشعور بالثقل والخمول بعد الوجبات

الإحساس بالنعاس أو التعب بعد الأكل بشكل متكرر قد يكون علامة على ضعف الهضم، حيث يعاني الجهاز الهضمي من صعوبة في تفكيك الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح؛ ما يؤثر على الطاقة العامة للجسم.

4- حرقة المعدة المتكررة

حرقة المعدة ليست عرضًا بسيطًا، بل قد تشير إلى ارتجاع حمضي أو عسر الهضم. تكرارها بشكل مستمر، خاصة بعد تناول أطعمة معينة، يستدعي الانتباه؛ لأنها من أبرز علامات اضطرابات الجهاز الهضمي.

5- تغيّر الشهية بشكل مفاجئ

فقدان الشهية أو زيادتها بشكل غير مبرر قد يكون مرتبطاً بصحة الجهاز الهضمي. الأمعاء تلعب دوراً في تنظيم الشهية من خلال الهرمونات والبكتيريا النافعة، وأي خلل فيها قد يؤثر على الإحساس بالجوع.

6- رائحة الفم الكريهة

رغم أن السبب قد يكون في الفم أحياناً، إلا أن رائحة الفم الكريهة المستمرة قد تعكس مشكلة في الهضم أو بطء في حركة الأمعاء؛ ما يؤدي إلى تراكم الغازات والسموم داخل الجسم.

7- الغازات المتكررة

زيادة الغازات بشكل يومي تُعد من علامات ضعف الهضم وسوء الامتصاص، وقد تنتج عن تناول أطعمة تسبب التخمر داخل الأمعاء مثل السكريات وبعض أنواع الألياف.